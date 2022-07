Innenstadtsterben: Schluss für die Buchhandlung in Tangerhütte?

Es wird wieder leerer in der Tangerhütter Innenstadt, wenn Buchhändlerin Wiebke Will im September nach mehr als 20 Jahren ihr Geschäft schließt. Sie hat viel erlebt mit ihrem Geschäft und will nicht, dass das Angebot ganz verschwindet. Deshalb gibt es die Idee, den Innenstadt-Treffpunkt genossenschaftlich weiterzuführen.

Wiebke und Alöbercht Will in der Tangerbuchhandlung in Tangerhütte. Die wird Ende September schließen.

Tangerhütte - Als Wiebke Will Buchhändlerin in Tangerhütte wurde, da war sie „Quereinsteigerin“, die zunächst an einen Copy-Shop gedacht hatte. Dann wurde der Buchladens im Ort plötzlich geschlossen und sie sprang ein – anfangs mit Büchertischen auf der Straße. Heute, mehr als 20 Jahre später, ist die Tangerbuchhandlung in der Tangerhütter Innenstadt feste Anlaufstelle für Bücher-, Geschenk- und Schreibwarenkunden, für Plauderer, Sorgenträger und Informationssucher. Doch sie schließt.