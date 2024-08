Olympische Sommerspiele in Paris Da ist die Medaille! So fiebert die Familie von Isabel Gose in Osterburg beim Finale mit

Die Schwimmerin Isabel Gose vom SC Magdeburg gewinnt in Paris die Bronzemedaille über 1500 Meter Freistil. In der Heimat in Osterburg bei Stendal sind Fans und Familie aus dem Häuschen.