Freiwillige Jahr in der Natur Ist der Berufswunsch tatsächlich der Traumjob?
Weshalb Merle Behrens ein freiwilliges ökologisches Jahr im Umweltzentrum Buch absolviert.
21.11.2025, 09:38
Buch. - Wer nach der Schulzeit noch nicht exakt weiß, wohin für ihn die Reise gehen soll, der nimmt sich gern eine Auszeit. Zeit im Ausland, Zeit mit nebenbei arbeiten, oder er wählt ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr. Die beiden letzteren Varianten bieten die Möglichkeit, Bereiche zu erkunden, Vorlieben oder auch das Gegenteil herauszufinden. In Buch bei Tangermünde gibt es eine Einsatzstelle für das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ).