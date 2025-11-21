Merle Behrens hat sich dazu entschlossen, nach dem Abschluss der Schule ein freiwillige ökologisches Jahr im Umweltzentrum in Buch zu absolvieren.

Buch. - Wer nach der Schulzeit noch nicht exakt weiß, wohin für ihn die Reise gehen soll, der nimmt sich gern eine Auszeit. Zeit im Ausland, Zeit mit nebenbei arbeiten, oder er wählt ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr. Die beiden letzteren Varianten bieten die Möglichkeit, Bereiche zu erkunden, Vorlieben oder auch das Gegenteil herauszufinden. In Buch bei Tangermünde gibt es eine Einsatzstelle für das freiwillige ökologische Jahr (FÖJ).