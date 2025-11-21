Tourismus im Harz Zwei Weltreisende haben sich in Halberstadt verliebt
In Magdeburg hatte man sie vor der Fahrt nach Halberstadt gewarnt. Das können Helene Volkensfeld und Michel Malcin gar nicht verstehen. Darum sind die Weltreisenden von der Domstadt und ihren Einwohnern begeistert.
Aktualisiert: 21.11.2025, 09:53
Halberstadt. - Eigentlich sollte der Stopp in Halberstadt nur eine Lücke im Tourkalender von Helene Volkensfeld und Michel Malcin füllen. Weil sie sich in die Stadt und ihre Einwohner verliebt haben, sind sie viel länger geblieben. Das hat ihnen besonders gefallen.