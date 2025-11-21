In Magdeburg hatte man sie vor der Fahrt nach Halberstadt gewarnt. Das können Helene Volkensfeld und Michel Malcin gar nicht verstehen. Darum sind die Weltreisenden von der Domstadt und ihren Einwohnern begeistert.

Zwei Weltreisende haben sich in Halberstadt verliebt

Die Weltreisenden Michel Malcin und Helene Volkensfeld haben sich in Halberstadt verliebt und nächstes Jahr kommen sie wieder in die Domstadt.

Halberstadt. - Eigentlich sollte der Stopp in Halberstadt nur eine Lücke im Tourkalender von Helene Volkensfeld und Michel Malcin füllen. Weil sie sich in die Stadt und ihre Einwohner verliebt haben, sind sie viel länger geblieben. Das hat ihnen besonders gefallen.