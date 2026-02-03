Ulf Frommhagen und Wolfram Bleis haben sich der Dendrochronologie verschrieben. Sie untersuchen im Norden Sachsen-Anhalts mittelalterliches Holz mit der Frage: Wann wurde es gefällt?

Ulf Frommhagen nimmt mit dem Hohlbohrer vom Gebälk der Kirche in Groß Schwechten eine Probe für die dendrochronologische Datierung.

Stendal - Bohren sich Holzwürmer ins jahrhundertealte Gebälk unterm Kirchendach, ist das Ärgernis groß. Setzen Ulf Frommhagen und Wolfram Bleis den Bohrer an eben jenes Gebälk an, sind sie willkommene Gäste – und nicht selten genau dafür in die Kirche eingeladen worden, in der bauzeitliche Hölzer und mittelalterliche Dachkonstruktionen erhalten sind. Denn mit ihren Untersuchungen werden am Ende Wissenslücken in der Geschichte des Bauwerkes geschlossen. Mitunter müssen einige Kapitel der Geschichte neu geschrieben werden.