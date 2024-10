Johanniter in Stendal sammeln Weihnachtsgeschenke für Kinder in der Ukraine

Mitarbeiter des Johanniter-Krankenhauses in Stendal holen im Jahr 2023 die Päckchen für Kinder in der Ukraine ab.

Stendal/vs. - Die Mission Siret der Westfälischen Genossenschaft des Johanniterordens bittet darum, auch in diesem Jahr Weihnachtsgeschenke-Päckchen für die Kinder in der Ukraine zu spenden. „Senden wir in der Vorweihnachtszeit insbesondere den Kindern in dem kriegsgebeutelten Land ein Zeichen der Hoffnung!“, heißt es im Aufruf.

Geschenksendungen können an der Rezeption des Johanniter-Krankenhauses Stendal bis zum 12. November abgegeben werden. Die Päckchen werden zentral gesammelt und in eine Lagerhalle im rumänischen Siret gebracht. Von dort aus fahren Freiwillige jeden Tag zu Sozialstationen, Krankenhäusern, Kinderheimen und Waisenhäusern in der Ukraine.

Was in die Geschenkpakete soll

Wichtig ist, auf den Päckchen zu vermerken, ob es für ein Mädchen oder für einen Jungen gedacht ist und in welcher Altersgruppe das Kind sein sollte (0-4, 4-8, 8-12 oder 12-18 Jahre), teilt der Hilfsdienst des Johanniterordens mit. Spielzeug, Süßigkeiten, Stifte, Bastelmaterialien, Bilderbücher (ohne Text) sowie Mütze, Schal und Handschuhe (nur Neuware) sind nur einige Stichworte, was in den Geschenkpaketen enthalten sein könnte. Weitere Inspirationen zum Schenken gibt es auf der Internetseite von Mission Siret unter https://missionsiret.de.