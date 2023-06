Ferndiagnose für Herzkrankheiten Johanniter-Krankenhaus in Stendal startet Telemedizin-Zentrum

Im Johanniter-Krankenhaus in Stendal soll ein Telemedizinisches Zentrum die Arbeit erleichtern und für die Patienten eine qualitativ-hochwertigere Behandlung ermöglichen und so Leben retten. Wie Telemedizin funktioniert und was es für die Patienten genau bedeutet.