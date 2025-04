Polizei und fristlose Kündigungen Schüler klagen über Missstände an Johanniter-Pflegeschule in Stendal

Nach fristlosen Kündigungen und einem Polizeieinsatz an der Johanniter-Pflegeschule in Stendal melden sich die angehenden Pflegefachkräfte zu Wort. Sie berichten von Missständen in Schule und Krankenhaus.