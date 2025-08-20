Auf einen Nachmittag voller Magie, Spiel und Abenteuer dürfen sich Familien in Wernigerode freuen. Am Sonntag, 31. August 2025, werden sie von der Volksstimme und der Harzsparkasse zu einem Kinderfest in den Bürgerpark eingeladen.

Kinderfest in Wernigerode: Volksstimme und Harzsparkasse laden zu zauberhaftem Nachmittag in den Bürgerpark ein

Die Vorschüler aus dem Harzblick sowie Andreas Meling (Bürgerpark), Reiner Schomacker (Harzsparkasse) und Thomas Helmuth (Volksstimme) freuen sich auf das Kinderfest im Wernigeröder Bürgerpark.

Wernigerode. - Familien mit Kindern steht in Wernigerode ein zauberhafter Nachmittag bevor: Die Volksstimme lädt gemeinsam mit der Harzsparkasse zu einem Kinderfest in den Bürgerpark am Dornbergsweg ein. Welche Überraschungen werden vorbereitet und wer darf mitfeiern?

Das Fest startet am Sonntag, 31. August, um 14 Uhr, kündigt Park-Chef Andreas Meling an. „Wir sind natürlich eine touristische Einrichtung. Mich freut es aber sehr, dass gerade zu solchen Veranstaltungen vor allem die Einheimischen den Weg zu uns finden“, betont er. Von Jahr zu Jahr seien es mehr Besucher.

Dieses Programm erwartet Besucher beim Kinderfest im Wernigeröder Bürgerpark

Vorrangig richte sich das Fest an Kinder, die gerade in die Kita gekommen sind, bis hin zu Mädchen und Jungen im höheren Grundschulalter. Es lohne sich aber auch für ältere Geschwister mitzukommen, verspricht Meling. „Sie können die Turmanlage erkunden oder die Rutschen testen.“

Derweil wird für die Jüngeren ein „buntes, abwechslungsreiches und kindgerechtes Programm“ angeboten, wie Reiner Schomacker von der Harzsparkasse zusammenfasst. So werde der Kreissportbund eine Hüpfburg aufbauen und Spiele anbieten. Es gibt ein Glücksrad und jede Menge Ballons - sogar in unterschiedlichen Formen. Die Kinder können ihr Gesicht schminken und sich Tattoos aufkleben lassen.

Magische Momente im Bürgerpark: Christof Laufer verblüfft mit seinen Tricks

Und kreativ werden: „Es wird eine Holzeisenbahn-Bastelstraße geben“, kündigt Volksstimme-Regionalverlagsleiter Thomas Helmuth an, der dem Park persönlich sehr verbunden ist. „Meine Kinder sind hier groß geworden“, verrät er. Regelmäßige Besuche standen ebenso auf dem Plan, wie Geburtstagspartys und eben das Kinderfest.

Für zauberhafte Momente sorgt dort 2025 Christof Lauer. „Er ist der Magier aus dem Harz“, erläutert Kati Müller vom Bürgerpark-Team. Seine Tricks werden nicht nur die Kinder verblüffen, sondern auch deren Eltern und Großeltern, verspricht sie.