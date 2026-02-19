weather wolkig
  4. Nicht zum Sparen gedacht: „Kita Stabil“ richtig anwenden: Kinder und Erzieher haben Priorität (Kommentar)

Das neue Landesgesetz „Kita Stabil“ soll Erzieher in Sachsen-Anhalt entlasten und die Qualität der Kinderbetreuung sichern. Im Kreis Stendal gilt es, das Geld sinngemäß anzuwenden.

Von Mike Kahnert Aktualisiert: 19.02.2026, 11:20
Mike Kahnert ist Redakteur bei der Volksstimme.
Mike Kahnert ist Redakteur bei der Volksstimme.

Stendal - Das Geld aus dem neuen Landesgesetz „Kita Stabil“ ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es ist der Tropfen, mit dem die Kita-Träger arbeiten müssen. Jetzt gilt es, die 2,1 Millionen Euro in den Einrichtungen im Landkreis Stendal im Sinne der Kinder und Erzieher einzusetzen.