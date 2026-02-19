Das neue Landesgesetz „Kita Stabil“ soll Erzieher in Sachsen-Anhalt entlasten und die Qualität der Kinderbetreuung sichern. Im Kreis Stendal gilt es, das Geld sinngemäß anzuwenden.

Stendal - Das Geld aus dem neuen Landesgesetz „Kita Stabil“ ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es ist der Tropfen, mit dem die Kita-Träger arbeiten müssen. Jetzt gilt es, die 2,1 Millionen Euro in den Einrichtungen im Landkreis Stendal im Sinne der Kinder und Erzieher einzusetzen.