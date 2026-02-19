weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Für Kinder und Erzieher: „Kita Stabil“: Ministerin beantwortet in Stendal Fragen zum neuen Gesetz

Für Kinder und Erzieher „Kita Stabil“: Ministerin beantwortet in Stendal Fragen zum neuen Gesetz

Ministerin Petra Grimm-Benne stellt sich in Stendal den Fragen von Erziehern und Amtsträgern zu dem neuen Landesgesetz. Qualität der Kinderbetreuung und Personal stehen im Fokus.

Von Mike Kahnert Aktualisiert: 19.02.2026, 10:52
Petra Grimm-Benne, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, hat sich in Stendal den Fragen von Erziehern und Amtsträgern zum neuen Landesgesetz „Kita Stabil“ gestellt.
Petra Grimm-Benne, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, hat sich in Stendal den Fragen von Erziehern und Amtsträgern zum neuen Landesgesetz „Kita Stabil“ gestellt. Foto: Mike Kahnert

Stendal. - Die Kinderzahlen im Land Sachsen-Anhalt sind rückläufig. Das neue Gesetz „Kita Stabil“ soll Kommunen dabei unterstützen, qualifizierte Erzieher zu halten, statt diese aus finanziellen Gründen zu entlassen. Petra Grimm-Benne (SPD), Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, hat sich in Stendal den Fragen von Erziehern und Amtsträgern gestellt.