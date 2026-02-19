Ministerin Petra Grimm-Benne stellt sich in Stendal den Fragen von Erziehern und Amtsträgern zu dem neuen Landesgesetz. Qualität der Kinderbetreuung und Personal stehen im Fokus.

Stendal. - Die Kinderzahlen im Land Sachsen-Anhalt sind rückläufig. Das neue Gesetz „Kita Stabil“ soll Kommunen dabei unterstützen, qualifizierte Erzieher zu halten, statt diese aus finanziellen Gründen zu entlassen. Petra Grimm-Benne (SPD), Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, hat sich in Stendal den Fragen von Erziehern und Amtsträgern gestellt.