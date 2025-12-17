weather wolkig
  4. Schülerfrust und Sanierungsstress: Komarow-Schule in Stendal plant Wandel zur Ganztagsschule

Die Komarow-Sekundarschule in Stendal möchte ab dem Schuljahr 2026/2027 ein Ganztagsangebot etablieren. Was sich für die Jungen und Mädchen wird.

Von Leon Zeitz 17.12.2025, 18:30
Lehrerin Kathleen Steller (links) könnte sich unter anderem eine Koch-Arbeitsgemeinschaft vorstellen. Beim Plätzchenbackem in der Schulküche kam die 14-jährige Feruz auf den Geschmack.
Lehrerin Kathleen Steller (links) könnte sich unter anderem eine Koch-Arbeitsgemeinschaft vorstellen. Beim Plätzchenbackem in der Schulküche kam die 14-jährige Feruz auf den Geschmack. Foto: Leon Zeitz

Stendal - Die Komarow-Sekundarschule in Stendal hat keinen guten Stand bei den Schülerinnen und Schülern. Kaum Nachmittagsangebote, eine Sanierung, die an den Nerven der Jugendlichen und Lehrkräften zerrt. Doch nun soll sich grundlegend etwas ändern.