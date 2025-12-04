Grundrechte in Gefahr Kommentar zu möglicher Kündigung einer kinderreichen Familie: Hier steht mehr auf dem Spiel
Die Gerechtigkeit schien gesiegt zu haben. Laut Amtsgericht Stendal hatte eine Familie das Recht, Missstände öffentlich zu machen. Die nächsthöhere Instanz sieht das anders.
Stendal - Im Fall Moratschke geht es nicht nur darum, welche Rechte und Pflichten eine Mietpartei und ihre Vermieter haben, sondern vor allem das grundgesetzlich verbriefte Recht auf freie Meinungsäußerung und die garantierte Pressefreiheit.