Timberjacks kommt auf den Brocken: Amerikanisches Flair für den höchsten Gipfel im Harz

Dem Brocken, der höchste Berg Norddeutschlands, soll ein neues Gastronomie-Konzept bekommen. Dafür hat der Landkreis Harz gerade Vertragsverhandlungen mit der Kette Timberjacks aufgenommen.

Schierke. - Westernstil auf dem höchsten Harz-Berg: Dem Brocken steht ein drastischer Wandel bevor. „Wir wollen ihn ins 21. Jahrhundert führen“, kündigt Landrat Thomas Balcerowski (CDU) an. Der passende Partner dafür stehe nun fest: Timberjacks. Aber wer verbirgt sich hinter dem Namen und was hat das Unternehmen mit der Gastronomie und dem Hotel auf dem Gipfel vor?