Windkraft in Uchtspringe: Zwischen Waldschutz und Gesundheitsrisiken für Patienten – Die Stadträte in Stendal müssen über ein komplexes Dilemma entscheiden.

Stendal - Die Bedenken der Salus GmbH und des Diakoniewerks um die Gesundheit ihrer Bewohner und Patienten sind berechtigt. Es ist schlicht nicht bewiesen, welchen Einfluss Windkraftanlagen auf psychisch kranke Menschen ausüben können. Doch wie sieht die Alternative aus, um den Wald bei Uchtspringe zu retten?