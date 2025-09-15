weather gewitter
Anlagen im Wald Kommentar zu Widerstand gegen Windkraft: Welches Risiko überwiegt?

Windkraft in Uchtspringe: Zwischen Waldschutz und Gesundheitsrisiken für Patienten – Die Stadträte in Stendal müssen über ein komplexes Dilemma entscheiden.

Von Mike Kahnert 15.09.2025, 17:57
Mike Kahnert ist Redakteur bei der Volksstimme.
Mike Kahnert ist Redakteur bei der Volksstimme. Foto: David Behrendt

Stendal - Die Bedenken der Salus GmbH und des Diakoniewerks um die Gesundheit ihrer Bewohner und Patienten sind berechtigt. Es ist schlicht nicht bewiesen, welchen Einfluss Windkraftanlagen auf psychisch kranke Menschen ausüben können. Doch wie sieht die Alternative aus, um den Wald bei Uchtspringe zu retten?