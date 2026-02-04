Der Bauernmarkt in Stendal befindet sich in einem Teufelskreis. Die Stadtverwaltung hätte schon viel früher reagieren müssen.

Kommentar zum Bauernmarkt: Die Alarmglocken nicht gehört

Bei seiner Wiedereröffnung im Jahr 2023 war der Bauernmarkt in Stendal gut besucht.

Stendal - Ein Teufelskreis. Weniger Händler, geringeres Angebot, weniger Kunden. Vorübergehend etwas niedrigere Mieten helfen, wenn überhaupt, nur wenig. Spätestens mit dem Bericht der Volksstimme kurz vor Weihnachten hätten in der Stendaler Stadtverwaltung die Alarmglocken läuten müssen.