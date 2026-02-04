weather bedeckt
Der Bauernmarkt in Stendal befindet sich in einem Teufelskreis. Die Stadtverwaltung hätte schon viel früher reagieren müssen.

Von Günther Tyllack 04.02.2026, 09:39
Stendal - Ein Teufelskreis. Weniger Händler, geringeres Angebot, weniger Kunden. Vorübergehend etwas niedrigere Mieten helfen, wenn überhaupt, nur wenig. Spätestens mit dem Bericht der Volksstimme kurz vor Weihnachten hätten in der Stendaler Stadtverwaltung die Alarmglocken läuten müssen.