Steigende Kosten und Händler-Abgänge gefährden etabliertes Angebot für frische Lebensmittel. Erst im Herbst 2023 war die Markthalle nach umfangreicher Renovierung wiedereröffnet worden.

Droht dem Bauernmarkt in Stendal das Aus?

Stendal - Der Stendaler Bauermarkt steht vor einer neuen Bewährungsprobe. Aus unterschiedlichen Gründen haben einzelne Händler ihre Verträge gekündigt. Die verbliebenen Händler würden gern weitermachen, wenn die Rahmenbedingungen dafür stimmen. Was dafür nötig wäre.