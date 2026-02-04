weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Angst um marode Sportstätte Neue Probleme an der Magdeburger Elbeschwimmhalle: „Multiples Organversagen“

An der aktuell gesperrten Elbeschwimmhalle gibt es weitere Probleme. Nicht nur der bald 65 Jahre alte Beton der wichtigsten Magdeburger Schwimmhalle bereitet Sorgen.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 04.02.2026, 11:00
Unter anderem war die Elbeschwimmhalle bislang Austragungsort für den Magdeburger Rettungsschwimmercup. Die Halle ist jedoch marode, das große Becken ist gesperrt.  Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Da die Sanierung der Magdeburger Elbeschwimmhalle eine komplexe Aufgabe ist, wurde das große Schwimmbecken kurz vor dem Jahreswechsel gesperrt. Dabei ist es geblieben. Woran das liegt und welches neue Problem aufgetreten ist, erläuterte Hagen Reum, Leiter des Eigenbetriebs Kommunales Gebäudemanagement, im Ausschuss des Magdeburger Stadtrats für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr.