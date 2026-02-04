Angst um marode Sportstätte Neue Probleme an der Magdeburger Elbeschwimmhalle: „Multiples Organversagen“
An der aktuell gesperrten Elbeschwimmhalle gibt es weitere Probleme. Nicht nur der bald 65 Jahre alte Beton der wichtigsten Magdeburger Schwimmhalle bereitet Sorgen.
Aktualisiert: 04.02.2026, 11:00
Magdeburg. - Da die Sanierung der Magdeburger Elbeschwimmhalle eine komplexe Aufgabe ist, wurde das große Schwimmbecken kurz vor dem Jahreswechsel gesperrt. Dabei ist es geblieben. Woran das liegt und welches neue Problem aufgetreten ist, erläuterte Hagen Reum, Leiter des Eigenbetriebs Kommunales Gebäudemanagement, im Ausschuss des Magdeburger Stadtrats für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr.