Jeden Tag nehmen Stendaler Grundschüler einen gefährlichen Schulweg in Kauf – über eine vielbefahrene Straße ohne Tempolimit. Eltern und Lehrer schlagen Alarm, die Stadt bleibt untätig.

Muss denn erst etwas passieren? Das fragen sich besorgte Eltern der Ganztagsgrundschüler in Stendal und Lehrkräfte. Dass der Schulweg über eine vielbefahrene, schlecht einsehbare und von keinem Tempolimit geschützte Straße verläuft, ist eine lange und sattsam bekannte Tatsache. Die Stadt Stendal ist eindeutig in der Pflicht, für einen sicheren Schulweg zu sorgen.