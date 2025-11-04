Sieben Straßenreparaturfirmen haben illegale Preisabsprachen getroffen, um öffentliche Aufträge zu bekommen. Betroffen ist auch der Kreis Stendal. Er fordert Geld zurück.

Asphaltarbeiten, hier an der A14-Baustelle bei Tangerhütte: Bei anderen Prohjekten haben zwei vom Landkreis Stendal beauftragte Firmen illegale Preisabsprachen. Der Kreis fordert Geld zurück.

Stendal - Wegen illegaler Preisabsprachen fordert der Landkreis Stendal Geld von zwei Straßenreparaturfirmen zurück. Das bestätigt die Pressestelle des Landkreises auf Volksstimme-Anfrage. Es geht es um Unternehmen, die Aufträge vom Landkreis Stendal bekommen hatten, konkret sind es zwei Betriebe aus Niedersachsen.