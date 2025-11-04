Illegale Preisabsprachen Kreis Stendal fordert von Straßenbaufirmen Geld zurück
Sieben Straßenreparaturfirmen haben illegale Preisabsprachen getroffen, um öffentliche Aufträge zu bekommen. Betroffen ist auch der Kreis Stendal. Er fordert Geld zurück.
Aktualisiert: 04.11.2025, 16:36
Stendal - Wegen illegaler Preisabsprachen fordert der Landkreis Stendal Geld von zwei Straßenreparaturfirmen zurück. Das bestätigt die Pressestelle des Landkreises auf Volksstimme-Anfrage. Es geht es um Unternehmen, die Aufträge vom Landkreis Stendal bekommen hatten, konkret sind es zwei Betriebe aus Niedersachsen.