weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Osterburg
    4. >

  4. Spargelfest und mehr in Osterburg: Abgerechnet: So viel zahlt Osterburg für das große Stadt- und Spargelfest

Spargelfest und mehr in Osterburg Abgerechnet: So viel zahlt Osterburg für das große Stadt- und Spargelfest

Alle Rechnungen sind beglichen: Osterburgs Kämmerin berichtet jetzt, was die Stadt jedes Jahr für seine Kultur-Events ausgibt. Ohne Geld aus der Stadtkasse würde beispielsweise das große Stadt- und Spargelfest rote Zahlen schreiben.

Von Victoria Barnack 04.11.2025, 19:13
Unter anderem für das Bühnenprogramm zahlt Osterburg beim Spargelfest jedes Jahr eine fünfstellige Summe.
Unter anderem für das Bühnenprogramm zahlt Osterburg beim Spargelfest jedes Jahr eine fünfstellige Summe. Foto: Stephan Metzker

Osterburg. - 30.000 Euro sind es für das Spargelfest, nur ein Zehntel davon für die Literaturtage: In Osterburg haben Mitarbeiter der Kämmerei auf den Cent genau ausgerechnet, wie hoch der Zuschussbedarf für verschiedene Feste und Kulturveranstaltungen zuletzt war.