Alle Rechnungen sind beglichen: Osterburgs Kämmerin berichtet jetzt, was die Stadt jedes Jahr für seine Kultur-Events ausgibt. Ohne Geld aus der Stadtkasse würde beispielsweise das große Stadt- und Spargelfest rote Zahlen schreiben.

Abgerechnet: So viel zahlt Osterburg für das große Stadt- und Spargelfest

Unter anderem für das Bühnenprogramm zahlt Osterburg beim Spargelfest jedes Jahr eine fünfstellige Summe.

Osterburg. - 30.000 Euro sind es für das Spargelfest, nur ein Zehntel davon für die Literaturtage: In Osterburg haben Mitarbeiter der Kämmerei auf den Cent genau ausgerechnet, wie hoch der Zuschussbedarf für verschiedene Feste und Kulturveranstaltungen zuletzt war.