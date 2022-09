Kreis Stendal verimpft angepassten Omikron-Impfstoff

Stendal (vs/mn) - Der auf Omikron BA.1 angepasste Corona-Impfstoff wird ab Dienstag, 20. September 2022, im Landkreis Stendal verimpft. Das teilt Angela Vogel, Leiterin des Büros des Landrates, mit. Der neue Impfstoff steht nur für Auffrischungsimpfungen zur Verfügung.

Eine Terminbuchung sei derzeit nicht erforderlich. Das Impfzentrum in Stendal hat jeweils am Dienstag und am Donnerstag in der Zeit von 10 bis 17.40 Uhr geöffnet. Seit dem 1. Juni 2022 befindet sich das Impfzentrum in der ehemaligen Frauen- und Kinderklinik Stendal, Bahnhofstraße 24-26. Der Zugang erfolgt über den Seiteneingang beim griechischen Restaurant Korfu, auch besser bekannt als Eingang des damaligen Kreißsaals.

Verimpft werden die angepassten Impfstoffe von Biontech und Moderna. Für Erstimpfungen stehen weiterhin die originalen Varianten von Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson und Nuvaxovid zur Verfügung.

„Eine vierte Impfung erhalten Personen über 60 Jahre, vulnerable Gruppen sowie pflegende Personen oder aus besonderem Grund. Ein besonderer Grund besteht zum Beispiel dann, wenn jemand ins Ausland reisen möchte und es in dem Reiseland zur Bedingung gemacht wird, dass die letzte Impfung nicht mehr als 6 Monate zurückliegt“, so Angela Vogel.