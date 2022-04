Kreis Stendal: Warum es Monate dauert, bis das Elterngeld fließt

Stendal - Die junge Mutter (Name der Redaktion bekannt) ist genervt. Im September ist ihr Sohn auf die Welt gekommen. Und während es bei all den bürokratischen Dingen, die es nach einer Geburt zu erledigen gilt, keine Probleme gab, hakte es ausgerechnet an einer wichtigen Stelle. Denn das Elterngeld ist noch nicht geflossen. Und das fast ein halbes Jahr nach der Geburt.