René Schernikau ist Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck und Mitglied der Fraktion Pro Altmark im Kreistag Stendal. Noch. Jetzt tritt er für die Linke an.

Kreistagsmitglied wechselt zu den Linken - welche Folgen hat das?

René Schernikau, Verbandsgemeindebürgermeister von Arneburg-Goldbeck, ist in die Partei Die Linke eingetreten.

Stendal - Parteilos. Für nicht wenige Politiker und viele Wähler ist diese Eigenschaft beinahe ein Gütesiegel. Für René Schernikau nicht. Er hat sich „eine neue politische Heimat“ gesucht, wie er sagt. Der Verbandsgemeindebürgermeister von Arneburg-Goldbeck ist jetzt Mitglied der Partei Die Linke.