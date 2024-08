23. Sachsen-Anhalt-Tag Landkreise präsentieren sich in den verschiedenen Regionaldörfern

Fünf verschiedene Regionaldörfer sind über das gesamte Festgebiet des Sachsen-Anhalt-Tages in Stendal verteilt. Dort präsentieren sich die unterschiedlichen Landkreise und zeigen in Showeinlagen, was ihre lokalen Vereine zu bieten haben.