Das Forum der Volksstimme zur Landratswahl in Stendal wurde zunächst an der Hochschule und musste dann ganz abgesagt werden.

Stendal l Das Volksstimme-Forum zur Landratswahl im Landkreis Stendal ist letztendlich abgesagt worden. Für die Kandidaten Patrick Puhlmann (SPD, rechts) und Arno Bausemer (AfD) sowie Redaktionsleiter Bernd-Volker Brahms (Mitte) eine schwere, aber unvermeidbare Entscheidung, die das Trio gemeinsam trug und am späten Dienstagabend in den Räumen der Volksstimme-Redaktion verkünden musste.

Dorthin ist das Forum kurzerhand verlegt worden, weil die Leitung der Hochschule Magdeburg-Stendal am Nachmittag mitteilte, aus Sicherheitsgründen der Volksstimme die Aula nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Trotz der kurzfristigen Absage kamen mehr als 130 Gäste, für die die Redaktionsräume am Ende zu klein waren. Die Kandidaten erklärten, dass sie gern mit den Wählern an diesem Abend in den Dialog getreten wären.