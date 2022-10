Lebenshilfe Stendal übernimmt Kaffeekult-Rösterei und hat viel vor

Stendal - Noch wird in dem Haus im Hof in der Tangermünder Straße 4 in Stendal gebaut und gewerkelt: Arbeitstische werden aufgestellt. Regale errichtet. Ein neuer Tresen entsteht fast in der Mitte des großen Raumes. Tische, Stühle, Bänke. Rechts am Eingang steht eine alte Kaffeeschütte, auf der anderen Seite eine riesige Röstanlage.