Jugendprojekt Letzte Arbeiten an der Skaterbahn am Jugendclub in Tangerhütte laufen

Die Geduld der jungen Skaterfreunde in Tangerhütte, die sich mit viel Eigeninitiative für eine Skaterbahn am Jugendclub stark gemacht hatten, wird wohl noch ein bisschen auf die Probe gestellt. Mit der langersehnten Schwarzdecke ist es in den vergangenen Tagen aber einen guten Schritt vorangegangen.