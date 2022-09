Innenstadtsterben Letzte Buchhandlung in Tangerhütte schließt ihre Türen

In Tangerhütte schließt mit dem letzten Septembertag die Tangerbuchhandlung in der Innenstadt. Letztere wird damit wieder ein Stück leerer. Inhaberin Wiebke Will stand mehr als 20 Jahre lang für Leselustige, Sorgenträger und Informationssuchende bereit. Dass es keine Nachfolge für ihr Geschäft gab, macht ihr Sorgen. Doch es gibt die Idee einer Bürgerinitiative „Unser Buchladen“.