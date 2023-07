Wer künftig die Spiele des 1. FC Lok Stendal besucht, sollte nicht in der Nähe der Bäume parken. Das geltende Parkverbot soll stärker kontrolliert werden.

Lok-Stendal-Fans aufgepasst - Ordnungsamt verstärkt Kontrollen am Stadion

Die Stadt Stendal will verstärkt gegen Autofahrer vorgehen, die im Wurzelbereich von Bäumen am Stadtion des 1. FC Lok Stendal parken.

Stendal - Die Hansestadt Stendal plant, Hinweisschilder am Stadion am Hölzchen aufzustellen. Damit soll verstärkt darauf hingewiesen werden, dass Autofahrer nicht im Bereich der Baumscheibe oder dem Wurzelbereich parken dürfen, teilt das Büro des Oberbürgermeisters mit.

„Unsere Stadtbäume sind kleine ‚Filteranlagen‘ gute Luft, Schattenspender und Lebensraum für tierische Stadtbewohner“, heißt es in der Pressemitteilung. „Daher stehen die größeren Laubbäume und die Straßenbäume in der Hansestadt Stendal unter einem besonderen Schutz.“

Parken im Wurzelbereich schädigt die Bäume

Gegen das Verbot, den Wurzelbereich zu befahren, sei am Stadion vom 1. FC Lok Stendal häufig verstoßen worden, so die Stadtverwaltung. „Das Parken im Wurzelbereich schädigt auf Dauer aber die Bäume. Andererseits führten die Kontrollen des Stadtordnungsdienstes bei vielen Bürgern zu Unverständnis, da es kein entsprechendes Schild gibt.“

Das soll sich mit den ersten Heimspielen der neuen Saison im August 2023 mit temporären Hinweisschildern ändern. Das sei mit dem Sportverein abgesprochen. „Zudem arbeitet der Verein daran, andere Parkmöglichkeiten anzubieten.“

Wie die Stadt ankündigt, werde das Ordnungsamt in regelmäßigen Abständen – mindestens einmal im Monat – kontrollieren, ob sich Autofahrer an die Parkregeln am Lok-Stadion halten.