Mann aus dem Kreis Stendal stürzt in Wittenberge in den Tod

Stendal/Wittenberge - Tödlich verunglückt ist ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Stendal am Donnerstag, 9. Mai 2024, bei einem Herrentagsausflug in Wittenberge in Brandenburg. Nach Angaben der Polizeidirektion Nord in Neuruppin war der Mann mit einer Gruppe von Radfahrern unterwegs, blieb aber zurück.