Mercer Holz spendet mehr als 3.000 Bäume für den Stadtforst in Stendal. Bei einer gemeinsamen Pflanzaktion wurden Küstentannen in die Erde gesetzt.

Mehr als 3.000 Bäume für den Stadtforst in Stendal gepflanzt

Viele Hände, schnelles Ende: Bei einer Pflanzaktion wurden Bäume im Stadtforst in Stendal eingepflanzt.

Stendal - Emsiges Treiben im Stadtforst in Stendal. Die Firma Mercer Holz hat der Hansestadt mehr als 3.000 Laub- und Nadelbäume im Rahmen der Initiative „Unsere Wälder gestalten, Zukunft schaffen“ gespendet. Darunter die Arten Elsbeere, Bergahorn, Schwarznuss und Wildbirne.

Ein Großteil davon wurde schon eingepflanzt. Am 18. März 2025 halfen rund 20 Leute dabei, die letzten der insgesamt 450 Küstentannen in den Boden einzusetzen.

Waldgebiete aufgrund von Trockenheit geschwächt

Mit dem Programm möchte Mercer die Aufforstung deutscher Waldgebiete unterstützen, die in den vergangenen Jahren aufgrund von starker Trockenheit und Borkenkäferbefall geschwächt und zerstört wurden. „Auf dieser etwa ein Hektar großen Fläche standen zuvor Lärchen, die vom Borkenkäfer zerstört wurden“, erklärt Katja Döge vom Forstamt Nordöstliche Altmark. Sie ist an diesem Nachmittag mit einigen Kollegen im Stadtforst, um die Aktion zu unterstützen. „Dieser Standort bietet ideale Bedingungen für die Anlage eines Mischwaldes, was für Risikoverteilung im Klimawandel sorgt, die Artenvielfalt fördert und ökologisch vorteilhaft ist.“

Die Mischung aus Laub- und Nadelbäumen verbessert zudem die Bodenqualität und die Wasserspeicherfähigkeit, was sich wiederum positiv auf den Klimaschutz ausübt.

Auch Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) und Martin Stöhr, Geschäftsführer von Mercer Holz, haben an diesem Tag zum Spaten gegriffen und zugepackt. „Die Pflanzaktion hilft uns, unseren Stadtwald für zukünftige Generationen zu erneuern und zu erhalten. Ein herzliches Dankeschön an Mercer Holz für die Unterstützung“, so der OB.

Pflanzaktionen seit 2023 mit Waldbesitzern und Baumschulen

„Mit unserer Initiative möchten wir einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten und die Wälder als wesentlichen Teil unseres Ökosystems bewahren und pflegen. Wälder sind für uns nicht nur Rohstoffquellen, vielmehr wollen wir ihre Rolle als Lebensraum, Erholungsort und natürlichen Kohlenstoffspeicher stärken. Mit unserer Spende möchten wir dazu beitragen, dass der Wald für nachfolgende Generationen erhalten bleibt“, ergänzt Martin Stöhr.

Mercer organisiert solche Pflanzaktionen seit 2023 gemeinsam mit Partnern wie Waldbesitzern und Baumschulen.

Der Arbeitseinsatz im Stadtforst ging dank der vielen fleißigen Hände schnell zu Ende. In einer guten halben Stunde waren alle Setzlinge im Boden verschwunden.