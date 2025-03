Stendal - So gering ist der Altersdurchschnitt im Landratsamt in Stendal selten: 550 Schüler aus weiterführenden Schulen besuchten am Sonnabend, 15. März 2025, die Abi-Messe in Stendal. Vertreter von 20 Hochschulen und Universitäten, acht Organisationen sowie zehn Arbeitgebern buhlten um Aufmerksamkeit und Gunst des jungen Publikums.

