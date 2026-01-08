Liveticker
Ex-Partnerin manipuliert Missbrauchsprozess: Opfer schildern Schock und Angst vor Gericht
Landgericht Stendal verurteilt 64-Jährigen aus dem Altkreis Osterburg wegen sexueller Handlungen an zwei Mädchen. Verteidiger spricht von „Verschwörung“.
Stendal - Ein 64 Jahre alter Mann aus dem Altkreis Osterburg ist am Mittwoch vom Landgericht Stendal wegen sexueller Handlungen an damals neun beziehungsweise 14 Jahre alten Mädchen verurteilt worden. Entscheidend beim Strafmaß: Der Mann ist bereits wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Materials rechtskräftig schuldig gesprochen worden.