Landgericht Stendal verurteilt 64-Jährigen aus dem Altkreis Osterburg wegen sexueller Handlungen an zwei Mädchen. Verteidiger spricht von „Verschwörung“.

Dem Mann aus dem Altkreis Osterburg wurden insgesamt sechs sexuell motivierte Handlungen an minderjährigen Mädchen vorgeworfen. Jetzt ist das Urteil gesprochen worden.

Stendal - Ein 64 Jahre alter Mann aus dem Altkreis Osterburg ist am Mittwoch vom Landgericht Stendal wegen sexueller Handlungen an damals neun beziehungsweise 14 Jahre alten Mädchen verurteilt worden. Entscheidend beim Strafmaß: Der Mann ist bereits wegen des Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Materials rechtskräftig schuldig gesprochen worden.