Stendal - Der 23. Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal steht kurz bevor. Für Autofahrer ist das immer näher rückende Landesfest nicht zu übersehen. Schilderwälder auf der B188 und B189 informieren über Sperrungen, Umleitungen und Parkmöglichkeiten. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Daher hat sich die Volksstimme die Verkehrssituation für die Festtage einmal genauer angeschaut.

Ab dem 28. August gelten besondere Regeln. Die Altstadt wird bis zum 2. September in zwei Sperrkreise eingeteilt – den inneren und den äußeren. Der innere Sperrkreis (in der Karte rot markiert) ist für den Verkehr komplett gesperrt, es gilt ein absolutes Halteverbot. Bewohnerparkausweise und Parkscheiben gelten für den Zeitraum nicht.

Betroffene Anwohner, die ihr Grundstück verlassen oder ihre Arbeitsstelle erreichen möchten, müssen sich an festgelegte Zeiten halten. An den Wochentagen dürfen sie von 0 bis 8 Uhr ihr Grundstück befahren, am 28. und 29. August zudem von 21 bis 24 Uhr. Am Wochende ist das von 3 bis 8 Uhr erlaubt, am Sonntag zudem von 22 bis 24 Uhr. Am Montag (2. September) ist ab 18 Uhr die Sperrzeit aufgehoben.

Der äußere Sperrkreis (gelb markiert) darf nur von Anwohnern und Gewerbetreibenden aus dem inneren und äußeren Sperrkreis mit einer Berechtigungsplakette befahren werden. Parken ist ebenfalls erlaubt. Abgesehen von diesen Gruppen hat niemand Zufahrt ins Festgebiet. Am Westwall gibt es einen Behindertenparkplatz. Fahrzeuge von Falschparkern werden kostenpflichtig abgeschleppt und am Uchtewall auf der Freifläche des ehemaligen Bauhofs der Stadt abgestellt.

Zwei Großparkplätze zum 23. Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal

Insgesamt werden circa 150.000 Besucher zum Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal erwartet. Für alternative Parkmöglichkeiten für Gäste der Hansestadt wurde gesorgt. So wird es zwei Großparkplätze geben: am Flugplatz Stendal-Borstel (P1) und hinter der Total-Tankstelle in der Dahlener Straße (P2). Dafür hat der städtische Bauhof eine etwa 80.000 Quadratmeter große Fläche vorbereitet, die Platz für knapp 2.000 Fahrzeuge bieten wird.

Zufahrt zu dieser Parkfläche erhalten Autofahrer über die Lüderitzer Straße und die Gardelegener Straße. Auf den Straßen vor den Zufahrten können veränderte Geschwindigkeitsbegrenzungen für die Zeit des Landesfestes herrschen. Auf der Lüderitzer Straße wurde beispielsweise schon ein Verkehrsschild platziert, das auf eine Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern hinweist, anstelle der gewohnten 70 km/h.

An der Total-Tankstelle in Stendal wurde einer der beiden Großparkplätze vorbereitet. Zufahrt erhält man unter anderem über die Gardelegener Straße. Foto: Leon Zeitz

Von den Parkplätzen aus können Besucher mit Shuttlebussen in das Festgebiet gelangen. Die Busse fahren von dem Tankstellen-Parkplatz zum Mönchskirchhof. Vom Flugplatz-Parkplatz fahren die Busse bis zum Alten Dorf. Die genauen Abfahrtszeiten sind im Internet auf der Seite des Sachsen-Anhalt-Tages zu finden.

Die Nutzung der beiden Parkplätze und des Shuttleverkehrs ist für Anwohner der beiden Sperrkreise, Gewerbetreibende und Angestellte kostenfrei. Besucher von außerhalb müssen pro Tag fünf Euro bezahlen (Kinder bis ein Meter Körpergröße frei). Die Tickets sind an den Info-Punkten direkt an den Parkplätzen erhältlich.

Da davon auszugehen ist, dass viele Gäste über die A14 anreisen, ist dort mit einem hohen Verkehrsaufkommen und einem möglichen Stau an der Abfahrt bei Lüderitz zu rechnen.