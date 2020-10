Der "FlixTrain" hält bald auch am Stendaler Bahnhof. Foto: dpa

Ab Dezember gibt es eine neue Zugverbindung von Stendal nach Berlin und in Richtung Köln. Ein Ticket gibt es ab 4,99 Euro.

Stendal (ld) l Die Reisewilligen aus Stendal wird diese Nachricht freuen: Der Flixtrain hält ab dem 13. Dezember am Stendaler Bahnhof auf der Strecke zwischen Köln nach Berlin und zurück. Die Züge nach Berlin würden donnerstags, freitags und sonntags um 20.43 Uhr in Stendal halten. Reisende in Richtung Köln könnten künftig montags, donnerstags und freitags um 15.14 Uhr einsteigen, teilt Sebastian Meyer, Pressesprecher von FlixMobility, auf Volksstimme-Anfrage mit.

Ein Ticket von Stendal nach Hannover oder Berlin gebe es schon ab 4,99 Euro. Der Preis sei dynamisch. Das bedeutet wer früh buche, würde günstiger fahren, gibt Meyer weiter an.

Bekannt wurde FlixMobility durch den FlixBus, der viele Städte miteinander verbindet. Seit 2017 bietet das Unternehmen auch Zugverbindungen an und macht so der Deutschen Bahn Konkurrenz.