Wer hat Marcel Falk getötet? Licht ins Dunkel sollte die Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ bringen. Die Freundin des Opfers aus Osterburg äußert Zweifel am Wahrheitsgehalt.

Oberschenkel-Fall bei „Aktenzeichen XY“: Das sagt die Freundin des Opfers

Diese nachgestellte Szene der Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ soll Marcel Falk als Obdachlosen in Berlin zeigen. Seine langjährige Freundin bezweifelt die Richtigkeit der Darstellung.

Osterburg/Havelberg - Es kostete Patricia Landner (Name von der Redaktion geändert) einige Mühe, die jüngste Ausgabe der Fahndungssendung „Aktenzeichen XY“ im ZDF zu sehen. Kein Wunder, spielte doch darin das Schicksal des ermordeten Marcel Falk eine große Rolle. Sie war ihm lange Jahre freundschaftlich verbunden.