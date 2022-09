Morgendliches Verkehrschaos in der Innenstadt von Tangerhütte

Frühmorgens wird es in der Innenstadt von Tangerhütte richtig eng – auf den Rad- und Gehwegen, aber manchmal auch auf den Gleisanlagen des zentralen Bahnübergangs.

An der Bahnschranke in Tangerhütte staut sich morgens mehrfach Rad- und Fußverkehr. Wenn sich die Schranken wieder öffnen, startet eine Art Wettrennen.

Tangerhütte - Ein ganz normaler Morgen in Tangerhüttes „City“: Es ist kurz nach 7 Uhr. Die ersten Fahrradfahrer in Richtung Grundschule, Lebenshilfe und Landesbildungszentrum tauchen gruppenweise auf, es wird überholt oder fröhlich plaudernd in voller Breite nebeneinander geradelt. Schließt sich um 7.07 Uhr zum ersten Mal die Bahnschranke, bricht für manch einen richtig Stress aus – mit nicht nachvollziehbaren Folgen.