Nach dem Mahnfeuer der Bauern auf dem Schützenplatz in Stendal planen die Handwerker aus der Hansestadt eine weitere Aktion.

Beim Mahnfeuer am Mittwoch auf dem Schützenplatz sprach Versammlungsleiter André Stallbaum mit Bundestagsabgeordneten Marcus Faber.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Die Proteste halten an. Nach der Bauerndemo mit Mahnfeuer am 17. Januar in Stendal wollen nun die Handwerker ein Zeichen „für eine bessere Wirtschafts- und Standortpolitik“ setzen.