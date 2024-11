Neubau für Kita Regenbogenland in Stendal steht in den Startlöchern

Die Kita Regenbogenland in der Rostocker Straße in Stendal-Süd soll einen Neubau erhalten.

Stendal. - Der Neubau für die Kita Regenbogenland in Stendal-Süd steht in den Startlöchern. Es fehlt noch ein letzter Stadtratsbeschluss, um das Millionenprojekt loszutreten. Was sich in der Einrichtung ändern soll, und wieso die finanzielle Last für die Hansestadt Stendal zunächst enorm sein wird.