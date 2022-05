Neubau oder Sanierung? Seit Jahren keine Lösung fürs Dorfgemeinschaftshaus Jerchel bei Tangerhütte

Eine Treppensanierung für das alte Gutshaus in Jerchel bei Tangerhütte soll es nach dem Willen des Sozialausschusses nicht geben. Das Objekt ist marode, doch auch ein Neubau ist bisher nicht in Sicht. Diskutiert wird über die Zukunft des Ortszentrums schon seit rund drei Jahren.

Jerchel - Soll es künftig eine Stahltreppe am historischen Gutshaus in Jerchel geben oder doch lieber einen Neubau neben dem Feuerwehrgerätehaus? Der Sozialausschuss in Tangerhütte stimmte jetzt gegen die Treppensanierung. Doch wie soll es weiter gehen?