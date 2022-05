Neue Sporthalle: Sportler in Stendal freuen sich über Schmuckstück

Auch von außen macht der Neubau in der Theodor-Fontane-Straße einen frischen Eindruck. Der Unterschied zur alten Halle könnte nicht größer sein.

Antonius WollmannStendal - Ein letztes Mal in seiner 21 Jahre währenden Amtszeit griff der im Sommer scheidende Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) am Donnerstag zur Schere. Drei Jahre nach dem Abriss des aus DDR-Zeiten stammenden Vorgängerbaus weihte er die neue Sporthalle in der Theodor-Fontane-Straße ein. Einen namentlichen Bezug zur benachbarten Komarow-Sekundarschule hat sie nicht mehr.