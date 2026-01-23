Jens Flögel hat sich mit seinem Catering und einer eigenen Kantine in Stendal auf Kartoffeln spezialisiert. Was er seinen Kunden bietet und warum die Kartoffel so besonders für ihn ist.

Neues Catering in Stendal bietet „alles Tolle aus der Knolle“

Jens Flögel hat sich mit seinem Catering „KartoffelTopp“ auf Kartoffeln spezialisiert und bereitet in der Küche regelmäßig Gerichte aus der Knolle zu.

Stendal - Wenn die Kartoffel nicht wäre, dann sehe das Leben von Jens Flögel wohl ganz anders aus. Der 37-Jährige hat sich in Stendal mit seinem Catering „KartoffelTopp“ auf die beliebte Knolle spezialisiert und zaubert aus ihr die verschiedensten Köstlichkeiten.