Mit dem Projekt „Demokratie mobilisieren im Osten“ soll der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden. In Stendal geschieht das im Stadtteil Stadtsee.

Neues „DeMo“-Projekt in Stendal-Stadtsee gestartet

Nanette Blasche koordiniert für das Förderprogramm „Demokratie mobilisieren im Osten“ Projekte in Stendal.

Stendal. - Es ist die etwas anderes „DeMo“, das neue Förderprogramm „Demokratie mobilisieren im Osten“. Das Projekt zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes wird bisher in drei Städten in Sachsen-Anhalt umgesetzt: Magdeburg, Halle und Stendal.

„Es geht darum, die Werte der Demokratie zu vermitteln“, erklärt Projektkoordinatorin Nanette Blasche. Toleranz, Gleichberechtigung, Respekt: Daran fehle es in der heutigen Gesellschaft immer mehr. In Stendal-Stadtsee soll sich das ändern.

Im „Plattenspieler“, in den Räumen der Kunstplatte und des Stadtteilbüros in der Ladenzeile der Adolph-Menzel-Straße, findet jeden zweiten Mittwoch ein Treffen statt. Interessenten kommen von 11 bis 13 Uhr bei einem gemeinsamen Frühstück zusammen.

Unter anderem soll es darum gehen, „dem unterrepräsentierten Stadtteil eine Stimme zu geben“, sagt die 35-Jährige. Beispielsweise hätte sie sich zum Rolandfest einen kostenlosen Busverkehr bis spät in die Nacht zwischen Stadtsee und der Altstadt gewünscht, damit die Stadtseebewohner einfach und kostenlos das Fest genießen können.

„Die Themen kommen von den Leuten“, sagt Nanette Blasche zum Ziel des Projektes. Beispielsweise wird für Oktober eine Fahrt in den Landtag geplant. Das nächste Treffen im Plattenspieler in Stendal-Stadtsee findet am Mittwoch, 25. Juni, statt.