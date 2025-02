Auf Fleisch spezialisiert Neues Restaurant in Stendal eröffnet: Koch setzt auf Erfahrung und Gastfreundlichkeit

In Stendal hat ein neues Steakhaus eröffnet. Samir Elaian bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in die Hansestadt. Was das neue Restaurant zu bieten hat und wie der Koch seine Gäste glücklich machen möchte.