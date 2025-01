Neujahrsempfang 2025 in Stendal mit Hilfe lokaler Akteure gestemmt

Sammeln beim Neujahrsempfang 2025 in Stendal für ihre Abikasse Geld: Maya Kraudelt (von links), Alina Bederitzky, Susanne Böhme und Mara Mann. Die 18-jährigen Schülerinnen vom Winckelmann-Gymnasium haben Bretzeln verteilt.

Stendal. - Kommunale Neujahrsempfänge könnten als ein Treffen der Reichen und Schönen der Region angesehen werden. Das alles mit musikalischer Unterhaltung der Extraklasse, üppigem Büfett und teuerem Champagner. Nicht ganz so in Stendal. Dennoch haben Stadt, Landkreis und Hochschule beim gemeinsamen Neujahrsempfang am Freitag, 17. Januar, mit kreativen Ideen einen unterhaltsamen und sparsamen Abend organisiert.