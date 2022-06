Oberbürgermeister-Wahl Stendal: Arno Bausemer kämpft für seine Meinung

Zwei Frauen und vier Männer treten am 27. März bei der Wahl zum Oberbürgermeister von Stendal an. Die Volksstimme stellt die Menschen hinter den Plakaten vor. Die Reihenfolge der Kandidaten wurde ausgelost.

Arno Bausemer ist gern als Wahlkämpfer unterwegs und kommt mit Bürgern ins Gespräch. Aktuell parkt er mit dem Wahlauto in Stendal und in den Ortsteilen.

Stendal - Etwas in Szene zu setzen, ist für den ausgebildeten Journalisten eine der leichtesten Übungen. Das muss Arno Bausemer an diesem Vormittag aber gar nicht. Das Leben schreibt wie immer das beste Drehbuch. Wie aufs Stichwort – das Gespräch ist gerade bei seinem Wahlkampf-Hauptthema Sicherheit auf Stendals Straßen angekommen – betreten zwei Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes in der Fußgängerzone die Szene, stoppen einen Radfahrer, der nicht abgestiegen ist.