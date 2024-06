Die erste Ausfahrt 2024 hat Mitglieder vom Historischen Motorsportclub „Ritter Kalebuz“ Berlin-Brandenburg in die Stadt geführt, in der in diesem Jahr der Sachsen-Anhalt-Tag ausgetragen wird. Die Reise ist es wert, sie verbindet.

20 Mitglieder des Historischen Motorsportclubs „Ritter Kalebuz“ aus Berlin-Brandenburg sind am 1. Juni 2024 mit ihren schmucken Oldtimern in Stendal begrüßt worden. Rechts im Bild der Vorsitzende Kalr Kraus, neben ihm Peter Kailbauch, beide aus Berlin.

Stendal - Was Berlin mit Stendal verbindet, wird gepflegt. In diesem Fall sind es Oldtimerfreunden, die sich 2017 gefunden und einen sozialengagierten Verein gegründet haben. Zur ersten Ausfahrt der Saison 2024 wurden sie mit ihren schmucken alten Autos am Abend des 1. Juni auf dem Marktplatz in Stendal herzlich begrüßt.

„Schön, wieder hier zu sein“, sagte Karl Kraus. Er ist der Vorsitzende des im ADAC organisierten Historischen Motorsportclubs „Ritter Kalebuz“ aus Berlin-Brandenburg. Er ist mit einem Mercedes, Baujahr 199´63 angereist. Das älteste Fahrzeug auf dieser gut 300-Kilometer-Tour von Berlin in die Altmark und zurück ist ein Rolls Royce Silver Cloud S3, Baujahr 1961, gewesen.

Einweisung der Oldtimer, wie hier ein Citroën Baujahr 1963, am Kindertag 2024 auf dem Marktplatz in Stendal. Foto: Regina Urbat

Das Programm für die Oldtimertour hat Vorstandsmitglied André Weihrauch, der Unternehmer betreibt in Stendal unter anderen das Mainly, organisiert. Am Sonntag standen ein Abstecher zur Messe LebensArt in Döbbelin und ein Mittagsstopp an der Havel an, bevor es zurück nach Berlin ging.

Der Club veranstaltet neben Ausfahrten auch Schrauber-Workshops und unterstützt zahlreiche soziale Projekte. Er steht zudem in Verbindung mit dem Verein Nordwall Classic Garage in Stendal.