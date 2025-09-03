Für die Aufführung von „Monty Python's Spamalot“ im Juni 2026 auf der Freilichtbühne in Tangermünde sucht das Theater der Altmark Statisten.

Ein Bild von der Premierevon „Monty Python’s Spamalot“ in Altenburg: Das Musical soll 2026 auf der Freilichtbühne in Tangermünde aufgeführt werden.

Stendal. - Das Theater der Altmark in Stendal und die Stadt Tangermünde suchen Statisten für ihr Open-Air im Sommer 2026. „Monty Python's Spamalot“ wird am 20. Juni kommenden Jahres aufgeführt.

Das Musical basiert auf dem Film „Die Ritter der Kokosnuss“. Die britische Komödie aus dem Jahr 1975 behandelt auf satirische Weise die Suche von König Artus und seinen Rittern der Tafelrunde nach dem heiligen Gral.

„Um diese Show angemessen umzusetzen, setzen wir auf viele theaterbegeisterte Menschen aus Tangermünde, Stendal und Umgebung“, heißt es in der Pressemitteilung des Theaters. Das Casting für das Sommer-Open-Air findet am Dienstag, 30. September, in Tangermünde (Grete Minde Saal, Grete-Minde-Straße 1) und Donnerstag, 1. Oktober, im Theater der Altmark in Stendal (Karlstraße) jeweils um 17 Uhr statt. Lockere Kleidung, Verpflegung und ein Terminplaner sollten zum Casting mitgebracht werden.

Teilnehmen können alle Personen, die älter als 14 Jahre sind. Interessenten finden weitere Informationen im Internet auf der Webseite www.tda-stendal.de.