  4. Landesverteidigung im Harz: Kommentar zum geplanten Karrierecamp der Bundeswehr auf dem Brocken: Tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft

Landesverteidigung im Harz Kommentar zum geplanten Karrierecamp der Bundeswehr auf dem Brocken: Tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft

Naturschutz contra Verteidigung: Die Bundeswehr reagiert auf massive Proteste und streicht lärmintensive Flugaktionen über dem Brocken und im Nationalpark Harz.

Von Dennis Lotzmann 27.01.2026, 18:50
Dennis Lotzmann ist Redakteur bei der Volksstimme.
Schierke. - Die Bundeswehr präsentiert sich – in eigener Sache und um Nachwuchswerbung bemüht – auf dem Brocken: Ein angesichts der Historie des Bergs mit jahrzehntelanger militärischer Nutzung im Kalten Krieg heikles und vielschichtiges Thema.