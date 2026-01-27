Naturschutz contra Verteidigung: Die Bundeswehr reagiert auf massive Proteste und streicht lärmintensive Flugaktionen über dem Brocken und im Nationalpark Harz.

Kommentar zum geplanten Karrierecamp der Bundeswehr auf dem Brocken: Tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft

Dennis Lotzmann ist Redakteur bei der Volksstimme.

Schierke. - Die Bundeswehr präsentiert sich – in eigener Sache und um Nachwuchswerbung bemüht – auf dem Brocken: Ein angesichts der Historie des Bergs mit jahrzehntelanger militärischer Nutzung im Kalten Krieg heikles und vielschichtiges Thema.